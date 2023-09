Kammeradvokat: Landsret skal ikke forholde sig til agent-spørgsmål

Men efterretningstjenesterne skal ikke kunne tvinges til at indrømme, hvorvidt der har været et samarbejde eller ej, lyder det fra Biering.

- Hvis efterretningstjenesterne bekræfter forholdene, så giver de omverdenen et vindue ind til tjenesternes måde at arbejde på, ikke mindst med hensyn til kilder. Hvis de afkræfter, så vil det få den betydning, at hvis man ikke i fremtiden afkræfter, så vil det fremstå som en bekræftelse, lyder det fra Peter Biering.

Advokaten bruger en del af sin taletid på at begrunde, hvorfor det er vigtigt for efterretningstjenesterne at kunne holde deres arbejdsmetoder skjult. Og det tilkommer ikke domstolene at gå ind og tilsidesætte sådanne vurderinger, lyder Bierings synspunkt.