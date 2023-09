Salg af hovedpinepiller i håndkøb på apoteker begrænses

Med begrænsningen til to pakker er der ifølge enhedschefen stadig mulighed for, at man kan kan købe en pakke til medicinskabet derhjemme og en pakke til at have liggende i for eksempel sommerhuset.

Borgere, der har brug for at få smertestillende midler i større mængder, bør få det ordineret på recept fra lægen, lyder det fra Lægemiddelstyrelsen.

Det understreges også, at apotekerne fortsat kan udlevere flere pakker medicin i håndkøbsstørrelsen, hvis man har en recept fra sin læge eller tandlæge.

I forvejen kan man kun få udleveret én pakke ad gangen i håndkøb af disse typer medicin, hvis man handler i et supermarked eller en kiosk.

Begrænsningen træder i kraft per 15. september 2023.