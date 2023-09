Kravene har indtil nu været, at mænd minimum skulle være 175 centimeter høje og kvinder 169 centimeter høje for at gøre tjeneste.

De ændrede vilkår træder i kraft i 2024.

Forsvaret skriver i pressemeddelelsen, at højdekravet blandt andet fjernes, fordi det ikke gav lige mulighed for optagelse mellem kønnene.

Det skyldes, at højdekravet for mænd lå under landsgennemsnittet, mens det for kvinder lå over landsgennemsnittet.

Ifølge DR var højdekravet for mænd fem centimeter under gennemsnitshøjden på 180 centimeter.