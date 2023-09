Mediebosser havde alle samme indtryk efter møde med PET og FE

Den ene var sagen om et påstået samarbejde mellem Danmark og USA om aflytning af internetkommunikation, det såkaldte kabelsamarbejde.

Den anden var sagen om danske børn i syriske flygtningelejre.

Og den tredje var sagen om Ahmed Samsam.

Fredag fortalte Berlingskes ansvarshavende chefredaktør, Tom Jensen, at han havde præcis samme oplevelse, da han var til møde med Svend Larsen.

- Jeg har gransket min hjerne for, om jeg kan huske, hvorvidt det bliver nævnt helt konkret. Men uanset hvad har jeg en klar forståelse af, hvad det er for sager, forklarede Tom Jensen fredag i Østre Landsret.

Også Stig Ørskov, der er administrerende direktør i Jyllands-Postens og Politikens Hus, blev kaldt til møde. Han sad lige som Sandy French både over for PET-chefen og FE-chefen.

Ved fredagens retsmøde ville Samsams advokat , Erbil Kaya, vide, hvorvidt mødet efter Ørskovs opfattelse også drejede sig om Samsam-sagen.

- Det ville de hverken be- eller afkræfte, men der var en opfattelse i rummet af, at det var det nok.

Erbil Kayas formål med at afhøre mediecheferne er at underbygge Ahmed Samsams påstand om, at han var agent for efterretningstjenesterne under sine rejser til Syrien i 2013 og 2014, og at han ikke tilsluttede sig en terrorgruppe, som han ellers er dømt for.

Logikken er antageligt - Kaya har ikke sagt noget om det i retten endnu - at i og med tjenesterne advarer medierne om risikoen for at overtræde paragraf 109 i netop Samsam-sagen, må der nødvendigvis også være statshemmeligheder i netop den sag.

Argumentets næste trin vil antageligt være, at de statshemmeligheder meget vel kunne være, at der har været et samarbejde mellem tjenesterne og Ahmed Samsam.

Erbil Kaya har dog fra sagens begyndelse sagt, at et centralt tema i sagen er en egentlig bevisvurdering, som kan svare på spørgsmålet om, hvorvidt Samsam har været agent eller ej.

Sagen fortsætter i den kommende uge, hvor de sidste to dage skal afvikles, inden de tre landsdommere trækker sig tilbage for at votere.

Det vides endnu ikke, hvornår der falder dom i sagen.