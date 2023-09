Elendigt sommervejr var med til at afværge en »forfærdelig situation«

»I maj og juni oplevede vi nogle lange, solrige perioder, der gav god grobund for plantevækst i havet. Samtidig steg havtemperaturerne, ligesom der ikke var ret meget vind, hvilket har en stor betydning for tilførslen af ilt. Det så ud til at gå helt, helt galt. Den tanke havde jeg også selv. Men jeg var varsom med at levere en katastrofemelding, fordi jeg vidste, at den aktuelle iltsvindssituation er meget afhængig af vejret. Og nu er jeg jo glad for, at jeg tog det forbehold.«

Tydelig konsekvens

Situationen var kritisk flere steder i landet, især i Limfjorden og i det sydlige Lillebælt. Der var udsigt til, at iltsvindet ville have udviklet sig i en mere kritisk retning end i de seneste mange år, lyder det i en rapport fra Miljøstyrelsen, der er blevet udarbejdet af Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.