Chefredaktør: Findsen opsøgte mig om Ahmed Samsam

Efterretningstjenesterne udtaler sig ikke om den slags og vil ikke bekræfte det. Men Ahmed Samsam er dømt i Spanien for at have tilsluttet sig en terrorgruppe i Syrien i de år. Og ifølge ham selv er han dømt med urette.

Samsam vil derfor have tjenesterne til officielt at anerkende, at han var agent. Det vil han have landsretten til at tvinge dem til.

Lars Findsen er selv under anklage i en anden straffesag. Anklagemyndigheden mener, at han har lækket statshemmeligheder, blandt andet til journalister.

Detaljerne i sagen er ikke offentliggjorte, da domstolene har bestemt, at sagen skal køre i størst mulige hemmelighed.

Set i det lys er onsdagens udmelding fra Simon Andersen også opsigtsvækkende.

Og ifølge Simon Andersen sagde Lars Findsen til ham, at der var gået ting galt i Samsam-sagen, og at man fra FE’s side var interesseret i at råde bod på det.