Ekstra milliarder kan vente til velfærd og skattelettelser

En anden ting taler også for, at der skal komme flere penge i statskassen end hidtil troet. For nylig skruede Danmarks Statistik nemlig op for, hvor mange danskere i den arbejdsdygtige alder, der ventes at være frem mod 2030.

- Vi vurderer, at råderummet potentielt kan opjusteres med helt op til ti milliarder kroner. Men man skal nok ikke regne med, at det bliver helt så meget, at Finansministeriet opjusterer det med, siger Gustav Dall.

Det skyldes, at Finansministeriet plejer at være forsigtig i deres skøn, når det kommer til den strukturelle beskæftigelse, uddyber han.

Wammen forklarer til Børsen, at opjusteringen blandt andet skyldes den nye universitetsreform, der står til at forkorte flere kandidatuddannelser.