30/08/2023 KL. 19:30

For abonnenter

Ny forskning: Sådan mindsker du tab af muskelmasse under en slankekur

På Aarhus Universitet har en gruppe forskere foretaget et forsøg med 40 kvinder i overgangsalderen. Nu ved de, hvordan man skal spise for at undgå at miste muskelmasse, når man kæmper med at få fedtet af sidebenene.