Samsam-advokat læste op i timevis i landsret

Skrivelsen er mere end ti år gammel og bekræfter, at en person kaldet ”Naser” havde et samarbejde med PET. Samarbejdet har intet med Samsam-sagen at gøre, men er et eksempel på, at PET før har bekræftet et agentsamarbejde.

I Samsam-sagen har PET og FE stået stejlt på, at man hverken vil be- eller afkræfte, hvorvidt Samsam har været agent. For den slags gør efterretningstjenester aldrig, lyder det.

Skrivelsen fra Scharf er, som det øvrige Erbil Kaya fremlagde torsdag formiddag, tidligere blevet omtalt i pressen.

Erbil Kaya afsluttede kort før klokken 12 sin forelæggelse af sagen, og efter en frokostpause er det advokat Peter Biering, der skal fremlægge sagen set fra efterretningstjenesternes synspunkter.