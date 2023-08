En tidlig morgen i maj 2022 troppede norsk og bulgarsk politi op ved en lejlighed i det centrale Bulgarien.

Her fandt de lejlighedens beboer, en 22-årig ung mand, der læste medicin på det lokale universitet. Ved siden af studierne havde han levet en skyggetilværelse. Under forskellige dæknavne udgav han et online magasin, hvor han opfordrede til islamistisk terror i Vesten.