Tidligere PET-ansat trækker tilståelse om lækkede oplysninger tilbage

Anklagemyndigheden bekræfter over for Politiken, at sagen er blevet tilbagekaldt fra retten.

- Den sigtedes forsvarer har meddelt anklagemyndigheden, at sagen ikke længere kan fremmes som tilståelsessag (...) Anklagemyndigheden har derfor tilbagekaldt sagen fra retten med henblik på overvejelse af tiltalespørgsmålet, skriver anklagemyndigheden.

I slutningen af juni afviste Højesteret anklagemyndighedens ønske om, at sagen mod den 63-årige skulle føres for lukkede døre.

Sagen stod derfor til at skulle føres for åbne døre med adgang for pressen og offentligheden.