Tilsyn lover afgørelse i august om brug af Chromebooks i skoler

Her fik Kommunernes Landsforening (KL) indtil den 23. januar 2023 til at indsende materialet.

Ifølge Datatilsynet har KL dog siden udsat indsendelsen, og tilsynet oplyser, at det modtog materialet 1. juli i år.

De 53 kommuner, der undersøges, er de kommuner, der bruger Chromebooks og Google Workspace i folkeskolens undervisning, forklarer Allan Frank.

- Det handler om brugen af Chromebooks i undervisningen, men lige så meget om, hvordan de behandler data. Vi skal have et overblik over behandlingen af data og over, hvem der har fingrene nede i dataene undervejs, siger Allan Frank.

I juli sidste år fik Helsingør Kommune forbud mod at bruge Chromebooks og Google Workspace til at behandle elevernes data.