Danske embedsmænd skal til Saudi-Arabien og drøfte fred i Ukraine

Over 30 lande, heriblandt USA, Japan, Indien, Polen, EU og måske også Kina, deltager også ifølge mediet.

USA er repræsenteret ved landets nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan.

Statsministeriet og Udenrigsministeriet har bekræftet deltagelsen over for Mandag Morgen.

Danmarks udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), roste tidligere på ugen værtslandet Saudi-Arabien.

- Vi har brug for et land som Saudi-Arabien, som blandt andet arbejder for fremskridt i Ukraine, sagde han til DR.