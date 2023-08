13/08/2023 KL. 06:00

Danmarks Idrætsforbund vil have fordoblet antallet af idrætstimer i folkeskolen

For mange børn er for inaktive, og derfor skal antallet af idrætstimer i folkeskolen sparkes gevaldigt op, fremgår det af et udspil fra Danmarks Idrætsforbund. Flere timers idræt vil kunne afhjælpe sundhedsvæsenet, vurderer en professor, men flere idrætstimer vil også kræve markante nedskæringer af andre fag, lyder det fra børne- og undervisningsministeren.