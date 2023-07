Begrænsning af koranafbrændinger: Sådan er reglerne i andre lande

Den danske regering vil undersøge muligheden »for i særlige situationer at gribe ind over for forhånelser« af lande eller religioner, som kan have konsekvenser for Danmark, som formuleringen lyder i en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet.

Til DR udtalte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) søndag, at regeringen arbejder på at finde et juridisk værktøj, der kan forhindre koranafbrændinger foran ambassader i Danmark.