Han anerkender, at det er et indgreb i ytringsfriheden, men mener stadig, at en sådan bestemmelse vil have sin ret.

- Det vil efter min vurdering være et begrænset og derfor lovligt indgreb.

Bestemmelsen skal gælde alle hellige skrifter og ikke kun koranen, påpeger professoren, der siger, at en ny bestemmelse formentlig vil blive meget snæver og have en række praktiske hensyn, blandt andet at undgå sikkerhedsrisici og tumult.

Jens Elo Rytter, professor i forvaltningsret på Københavns Universitet, er af en anden holdning. Han mener ikke, det er ligetil at skabe et værktøj til at stoppe koranafbrændingerne.