27/07/2023 KL. 18:00

For abonnenter

Erhvervslivet glæder sig over udsigten til kvalificeret arbejdskraft: »Men kan medarbejderne få passet deres børn?«

Godt 61.000 unge kan glæde sig over at være blevet optaget på en videregående uddannelse. Men særligt én uddannelse har svært ved at få studiepladserne fyldt op.