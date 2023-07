Børn og unges brug af smartphones er potentielt så skadelig for deres sundhed og trivsel, at vi helt bør forbyde, at børn og unge under 16 år anskaffer og bruger smartphones.

Sådan lyder det fra Louise Klinge, børne- og skoleforsker, ph.d., leder af Eduk og medlem af både Børnerådet og ekspertnetværket Tech og Trivsel.