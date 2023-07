24/07/2023 KL. 19:00

Nye oplysninger om udskældt fødeafdeling: Sætter kvinder på »problematisk« venteliste

Kirstine Engell er en af de kvinder, der denne måned måtte på venteliste for at føde. Hospitalet havde ellers først sat hende i gang, men måtte senere udskyde. Hun fortæller nu om et »utrygt« fødselsforløb på Hvidovre Hospital. Samme sted var et barn i denne måned dødfødt, efter at fødslen blev udskudt.