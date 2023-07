Køer må igen græsse på PFAS-ramte marker - men ikke slagtes

Dyrene må altså ikke slagtes, og kød, mælk og andre produkter fra dyrene må ikke sælges.

PFAS er en samling af fluorholdige miljøskadelige kemikalier, som har været brugt siden begyndelsen af 1950’erne.

PFAS-stofferne ophober sig i blod og organer og mistænkes for at øge risikoen for blandt andet kræft og hormonforstyrrelser.

Stofferne er blevet identificeret flere steder de senere år. Blandt andet kom det i foråret 2021 frem, at PFOS havde spredt sig fra en brandskole i Korsør til en nærliggende mark, hvor køer græssede.

Argumentet for, at dyrene igen må græsse på arealerne, handler om kreaturers relativt korte levealder.

- Vi har ingen grund til at antage, at køerne selv bliver så skadet af PFAS. Køer lever ikke så længe som mennesker, og der er ikke dokumentation for, at køer bliver syge af at spise græs med PFAS.