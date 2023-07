Region får lov at låne 1,2 milliarder ekstra til supersygehus

- Vi har nogle udfordringer eksempelvis med over 30 kilometer vandrør, der skal udskiftes. Vi har nogle forventninger til, hvad det vil koste, men vi får en større viden om den reelle pris, når vi skifter dem, siger han.

Om der kommer flere bump vejen, vil Mads Duedahl ikke afvise.

- Hvis der er en ting, jeg har lært som regionsrådsformand det seneste halvandet år, så er det, at man aldrig skal sige aldrig, når det kommer til supersygehuse og deres økonomi.

- Så der er ingen garantier, men vi har lavet ekstra tilsyn de seneste måneder, og vi synes egentlig, at vi står et godt sted i forhold til at have et overblik.

Han er med på, at det kan være svært at forstå, hvorfor budgetterne ikke er til at holde.

- Når folk spørger mig om, hvordan det kan gå så galt med supersygehuset, må jeg tilslutte mig og sige, at det er jeg også i tvivl om. Men man har jo undervurderet, hvor komplekst et byggeri det er.

- Man har ikke haft bemanding nok eller haft godt nok tilsyn, og når så store projekter skrider, så skrider de også for alvor. Så der er lavet mange fejl på vejen. Men det vigtigste er, at vi får det færdigt hurtigst muligt, og det har vi nu fået muligheden for, siger han.

Nyt Aalborg Universitetshospital står ifølge Nordjyske tidligst færdigt i 2026. Det er en forsinkelse på seks år.