Særlig gruppe risikerer både abstinenser og livsfarlige tilbagefald, mens de venter på udsolgt medicin

Epilepsipatienter, der ikke kan få deres livsvigtige medicin og alkoholikere, som må undvære den antabus, de er vant til.

Flere lægemidler, som opfattes som særligt kritiske, er lige nu i restordre i kortere eller længere tid, og det kan have konsekvenser for både patienterne og sundhedsvæsenet generelt, advares det, efter at TV 2 torsdag beskrev problemet.