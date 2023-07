Med et snit til studentereksamen på 11,5 kan den 20-årige Emmeline Brackman Christoffersen vælge studie med stort set frit valg på alle hylder på landets fineste universiteter.

Alligevel har Emmeline Brackman Christoffersen valgt at søge ind på et fag, hvor søgningen år efter år efter år er gået tilbage – og som nu igen gør det til manges frustration. Hun har tilmed valgt et fag, som beskyldes for at have en dårlig løn og elendige arbejdsvilkår.