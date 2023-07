11/07/2023 KL. 05:30

For abonnenter

Voldtægt af unge kvinder kunne have været forhindret: »Jeg kan ikke forestille mig et større svigt«

En af de unge kvinder, der blev voldtaget på et bosted for sårbare unge, kræver en undskyldning. Socialtilsynet vurderer, at voldtægterne kunne have været forhindret.