Seks sigtet i sag om hvidvask af en halv milliard kroner

I den forbindelse er otte adresser blevet ransaget.

Fire af de anholdte sigtes for hvidvask af særlig grov beskaffenhed, men det er ikke oplyst, hvilket beløb de hver især mistænkes for at have hvidvasket. En af de fire sigtes desuden for dokumentfalsk.

Derudover er en person sigtet for forsøg på dokumentfalsk, mens en sjette person er sigtet for medvirken til dokumentfalsk og medvirken til social bedrageri.

De to sidstnævnte bliver løsladt igen, men sigtelsen mod dem opretholdes. Der er tale om en mand og en kvinde.