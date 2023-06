Da Charlotte Buchard Nørager en sommerdag i 2022 trådte ind gennem glasdøren til mavetarmkirurgisk afdeling, var det som nyudråbt cheflæge. Hun vidste, at der ventede mange opgaver og mange udfordringer.

Hvad hun ikke vidste var, at der knap et halvt år senere ville være massiv mediebevågenhed på den afdeling, hun havde haft sin daglige gang på i snart et årti. At afdelingen ville komme til at lægge navn til det, der senere blev betegnet som »kræftskandalen«.