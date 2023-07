16/07/2023 KL. 16:00

Elitetræner vil have danske børn og unge til at lære at lave fejl

Da spanske Kostka Parlade-Galindez ankom til Danmark for 10 år siden og begyndte at træne danske børn og unge i basketball, blev han overrasket. I dag opfordrer han til, at vi beskytter vores børn mindre, mens han selv forsøger at lære sine spillere at begå fejl – gode fejl vel at mærke.