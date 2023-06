Forsker: Lyngklædte heder kan være fortid om 10 til 20 år

Kvælstoffet bliver tilført fra luften og kommer dels fra forbrænding i brændeovne, kraftværker og motorer, dels fra ammoniakudledning fra landbruget.

Det er Greenpeace, der har bestilt rapporten. Organisationen har ikke haft indflydelse på metoder og konklusioner.

Kristine Clement, kampagneleder for landbrug, natur og skov hos Greenpeace, ser et behov for en ”akut redningsplan” for de danske heder.

- Rapporten bør få alarmklokkerne til at ringe meget højt hos regeringen og Folketinget.

- Det er et kolossalt politisk svigt, at vi nu er på kanten til at miste den natur, som vi for 30 år siden forpligtede os til at bevare, siger Kristine Clement i en pressemeddelelse.

Hun peger på, at tilbagegangen for hedearealerne kan bringe Danmark på kant med EU’s habitatdirektiv.