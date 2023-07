Hun trykkede på overfaldsalarmen, men hjælpen nåede aldrig frem i tide. I stedet blev den 41-årige Hedvig Sardi skudt for øjnene af sine børn foran sit hjem i Aalborg.

Den 30. maj blev den 53-årige Sedad Hanic idømt fængsel på livstid for at have skudt sin ekskone. Han blev desuden kendt skyldig i 34 gange at have brudt et tilhold mod at kontakte den kvinde, som han blev skilt fra i 2017.