Våd vinter har polstret grundvandet til historisk tørkeperiode

Ifølge GEUS giver det problemer i villahaverne og hos de danske landmænd.

Det er primært regn, der afgør, hvor meget vand der når ned til det dybe grundvand, der bruges til vandforsyningerne rundt om i landet.

Det er et udtryk for manglende grundvand i de dybeste lag, at flere vandværker i den seneste tid har bedt danskerne om at spare på vandet, forklarer Ida Karlsson Seidenfaden.

Den længste tørkeperiode i 28 år sluttede torsdag. Fra 24. maj til 15. juni faldt der ikke en eneste dråbe regn over Danmark, skriver DR.

Det er 26 år siden, at vi sidst var ramt af en national grundvandstørke.