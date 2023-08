06/08/2023 KL. 06:00

For abonnenter

Tristan har ikke været i skole i halvandet år: »Hver morgen fik jeg ondt i maven«

Forældre råber om hjælp, og eksperter taler om en »eksplosiv stigning« i antallet af børn, der ofte bliver væk fra skole. Jyllands-Posten har fulgt flere af de børn, for hvem det har store konsekvenser, at de i lange perioder er hjemme og nægter at gå i skole.