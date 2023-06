Skal holdes ude

Ifølge formanden er det således uretfærdigt at sammenligne sygeplejerskernes løn med en anden offentligt ansat, der kun arbejder mandag-til-fredag i dagtimerne.

»Det synes vi ikke er en sammenligning på lige vilkår,« siger hun og henviser til, at genetillæg jo netop er en kompensation for de gener, man har ved at arbejde uden for normal arbejdstid.

»De tillæg mener vi helt klart skal holdes ude, når man sammenligner løn på tværs af faggrupper,« siger hun.

Dansk Sygeplejeråd har længe krævet, at sygeplejersker får 5.000 kr. mere i løn om måneden for at matche deres uddannelse, opgaver og ansvar.

Grete Christensen har selv siddet med i Lønstrukturkomitéen som én af de 10 medlemmer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter.