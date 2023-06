Lønstrukturkomitéen blev nedsat efter de offentlige overenskomstforhandlinger i 2021, hvor sygeplejerskerne strejkede i godt 10 uger for højere løn og bedre arbejdsvilkår.

Strejken endte med et regeringsindgreb, som ikke gav sygeplejerskerne mere i lønposen end alle de andre offentligt ansatte. Men som en indrømmelse til sygeplejerskerne nedsatte S-regeringen Lønstrukturkomitéen for at se nærmere på lønudviklingen i den offentlige sektor.

Nu skal sygeplejerskerne ud at lede efter nye argumenter for at få mere i lønningsposen.