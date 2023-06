Landsret afviser at lade Lars Findsen vidne i Samsam-retssag

Ahmed Samsam blev i 2018 idømt otte års fængsel ved en spansk domstol for at have tilsluttet sig den militante bevægelse Islamisk Stat (IS). Han afsoner nu sin straf i et dansk fængsel.

Men ifølge Berlingske og DR var han agent for de danske efterretningstjenester.

Ahmed Samsam har anlagt et civilt søgsmål mod de danske efterretningstjenester, fordi han ønsker, at de skal anerkende, at han var agent for dem.