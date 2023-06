08/06/2023 KL. 06:30

Grønland siger tak for snakken, nu skal der handles

Landsstyreformand Mute B. Egede vil gøre op med plejer og har tålmodighed i et par måneder for at finde en løsning på, hvordan Grønland tilgodeses i spørgsmålet om en arktisk ambassadør.