Nu kan passagerer betale med store sedler i busserne

Den nye praksis træder i kraft onsdag den 7. juni.

Trafikselskaberne er en forening, der består af seks trafikselskaber: BAT, Fynbus, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik.

Forbrugerombudsmanden har allerede tilbage under corona-krisen set nærmere på kontantbetalingen i busserne.

Her afviste flere trafikselskaber at tage imod kontanter af frygt for smittefare.

Det fik forbrugerombudsmanden til at melde, at det kun var tilladt at afvise kunder med kontanter, hvis selskaberne havde indført selvbetjening i busserne.