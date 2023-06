Kartofler på Storebælt splitter protest-støtter: »Det må siges at lave god blokade«

»Vi er stadig imod lovforslaget men vælger at vise vores utilfredshed på et senere tidspunkt. Ved aktioner, der kan mærkes, men uden risiko for folks liv og førlighed,« skriver Torben Dyhl Hjorth i Facebook-gruppen Opråb.

I en anden gruppe, Stop op - Blokale (Opråb. for privatbilister), er der blandt nogle opbakning til episoden.

»Tabte kartofler to steder nu, det må siges at lave god blokade,« skriver Jesper-Smokey Mortensen, hvortil Harald Thinggård Pedersen svarer: »dejlig med gratis kartofler, bare samle op«.

I et andet opslag kommenterer Daniel Boll:

»Det er i min optik, mere af det her der skal til... At køre langsomt ser jeg ikke som en effektiv måde at skabe opmærksomhed på utilfredsheden på....«