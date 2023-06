Mystiske kartofler er havnet på motorvej: Politiet kalder det »påfaldende«

Den mandlige fører af lastbilen mod øst blev stoppet i Korsør og er efterfølgende blevet afhørt af politiet.

»Nu er vi ved at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Han er ikke videre meddelsom. Han siger, at det er et uheld,« forklarer Kenneth Taanquist, vagtchef hos Fyns Politi.

Politiet arbejder med to teorier, forklarer vagtchefen. Særligt mængden vækket opsigt, for der er tale om langt flere kartofler, end man skræller til aftensmad.

»Enten er det et uheld, eller også er det gjort bevidst. Det er lidt påfaldende, at det sker i begge retninger. Vi taler om et læs kartofler over næsten en kilometer. Det ser ud, som om det er læsset af,« siger Kenneth Taanquist.