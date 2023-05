”SØR” husker følelsen, da hav, marker og bjerge strøg under ham med over 1.000 km/t:

»F-16 føles som en racerbil. Den stryger afsted, evigt nemt. Den gør alt, hvad du beder den om.«

Han har tilbragt 20 år af sit liv i et F-16-kampfly - i alt knap 3.000 timer i luften, anslår han.

Det er den flytype, som Vesten nu nærmer sig at levere til Ukraine, og selvom ”SØR” under de ukrainske piloter oplevelsen ved at kontrollere en Fighting Falcon, ser han også store udfordringer i den plan.