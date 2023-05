Sødestoffer har vundet indpas i danskernes kost som en kaloriefattig erstatning for sukker i blandt andet light-sodavand, yoghurter og marmelade.

Men i en ny retningslinje advarer Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mod at bruge det sukkerfrie alternativ som en måde at leve sundere på.

Det undrer Per Bendix Jeppesen, der er lektor, ph.d. ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet.