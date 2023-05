Dommen sagde, at han ikke kan komme ind på begrundelsen for sin afgørelse, men nævnte, at han havde overvejet to hensyn over for hinanden. På den ene side har offentligheden en væsentlig og berettiget interesse til at kunne følge sagen. På den anden side er det et hensyn at tage til forholdet tli fremmede magter, og det tæller tungest, hvorfor retssagen i sin helhed skal foregå bag lukkede døre.

Claus Hjort Frederiksen og hans forsvarer har tidligere sagt, at de vil tage sagen helt til tops i retssystemet - det vil sige til Højesteret - for at få medhold i ønsket om åbne døre. På retsmødet fredag siger forsvarsadvokat René Offersen, at kendelsen om lukkede døre kæres til landsretten.

Selv om anklagemyndigheden har hemmeligholdt, hvad sagen drejer sig om, har Claus Hjort Frederiksen selv fortalt, at han er tiltalt for at have udtalt sig i medierne om et samarbejde mellem Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, og den amerikanske efterretningstjeneste NSA om at tappe oplysninger fra kabler, der går gennem Danmark.