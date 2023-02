Det mener Erbil Kaya:

»Jeg har arbejdet med straffesager i 13 år, så min barnetro er forsvundet for længst. Jeg er ikke naiv, og jeg ser absolut også sager, hvor der sker domfældelse på et tyndt grundlag. Men jeg havde ikke forestillet mig, at man med forsæt og åbne øjne, koldt og kynisk er villig til at lade staten blive gerningsperson,« siger han.