Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er tiltalt for i seks forhold at have røbet statshemmeligheder.

Det fremgår af anklageskriftet, som Jyllands-Posten og andre medier fredag har fået aktindsigt i.

Hvad den tidligere Venstre-nestor konkret er tiltalt for, fremgår dog ikke. Anklagemyndigheden hemmeligholder de konkrete tiltalepunkter med henvisning til, at det er »af væsentlig betydning for statens sikkerhed og nødvendig til beskyttelse af væsentlige hensynet til forholdet til fremmede magter«.