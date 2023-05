Selv om der går to år, inden den første ægte model af fremtidens tog i Danmark ankommer – og endnu længere inden de første passagerer kan få lov at stige om bord – kan mange rejsende godt begynde at glæde sig.

Det kommende IC5-tog – ja, trods skandalen med IC2 og især IC4 holder DSB fast i navnerækken – er flot og på mange måder imponerende.