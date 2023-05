Mand tilstår og dømmes i Nordjyllands største hvidvasksag

Hvidvaskningen foregik blandt andet via tre forskellige firmaer. Gennem dem modtog han store beløb, som direkte eller indirekte stammede fra lovovertrædelser.

En del af hvidvaskningen skete også ved, at han fik penge overført til sin private konto og derefter overførte videre.

Specialanklager Stephen Pedersen talte i retten for, at en fængselsstraf på fem til seks år ville være passende.

- Beløbet taler for det, og det er meget organiseret, nævner anklageren blandt flere argumenter.

Straffen endte dog lidt mildere. Dommeren lagde blandt andet vægt på, at han har haft en mindre rolle, at han ikke tidligere er straffet, og at han har medvirket til at få sagen gennemført ved at tilstå.