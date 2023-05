Første bygning ville kaptajn Thomas Helbro Reimann ikke engang gå ind i, fordi det ville være sundhedsskadeligt. Den har stået tom i over syv år, og forfaldet af den er nået så langt, at det ikke længere kan betale sig at renovere bygningen.

Det var første melding, da Jyllands-Posten torsdag mødte op Den Kongelige Livgardes kaserne i Hølvete for en temperaturmåling på, hvor slemt det står til. Og med første bygning krydset af listen, var der lagt en rettesnor for, hvad der ventede på resten af turen.