I Hørsholm er den konservative borgmester, Morten Slotved (K), så vred over et nyt lovforslag, at han er klar til at lægge sag an mod staten med krav om en kæmpeerstatning, hvis en lov om forbrændingsanlæg bliver vedtaget. Og Hørsholm står ikke alene. Der kan blive tale om kommunale erstatningskrav på 2 mia. kr. eller mere mod staten.