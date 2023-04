Overblik: Sådan endte Lizette Risgaard med at måtte trække sig

Sent torsdag skrev Lizette Risgaard i et opslag på Facebook kl. 23.20, at hun havde indkaldt forretningsudvalget i FH til et ekstraordinært møde, fordi hun havde fået nys om, at Ekstra Bladet og Berlingske snart ville bringe inkriminerende historier om hende. Her erkendte Risgaard, at hun havde opført sig upassende over for nogle personer og beklagede uforbeholdent overfor ofrene.

Kort efter bragte begge medier historier, hvori flere unge mænd med tilknytning til fagbevægelsen fortæller, at de har oplevet upassende berøringer fra Lizette Risgaard.