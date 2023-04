Lizette Risgaard trækker sig som formand for FH

I opslaget søndag morgen sender den nu forhenværende FH-formand, Lizette Risgaard, også en stikpille til medierne.

»Jeg synes, jeg har skullet lægge øre til meget de seneste døgn - også meget, som jeg mener ikke er rigtigt. Jeg vil ikke gennemgå sagen her, men overlade det til advokatundersøgelsen hos Kromann/Reumert,« skriver hun og tilføjer:

»Og så blot stilfærdigt minde om, at ikke alle nuancer eller politiske motiver kommer frem, når sager som dét, der er foregået her, sendes igennem mediemøllen. Det mener jeg særligt journalister og medier bør tænke over.«

På trods af, at FH’s forretningsudvalg fredag blev enige om at igangsætte en advokatundersøgelse - og vente på dens resultat, før man træf en beslutning om Risgaards fremtid - har ni forbund under FH over weekenden trukket støtten til Risgaard og opfordret hende til at trække sig.