Den 32-årige mand, som er blevet anholdt og sigtet for at kidnappe og voldtage en 13-årig pige fra Kirkerup, afgav frivilligt sin dna til politiet i forbindelse med drabsefterforskningen i Emilie Meng-sagen.

Det førte aldrig til en opklaring af drabet.

Først i denne uge meldte politiet ud, at mistanken mod den 32-årige mand i Emilie Meng-sagen er så stærk, at det nu også har sigtet ham for drabet på den dengang 17-årige pige fra Korsør, som forsvandt i juli 2016 og senere blev fundet dræbt i en sø juleaftensdag samme år.